Babys während der Flut 2021 Tod und Leben liegen im Ahrtal nah beieinander

An Kindern, so heißt es oft, lässt sich gut sehen, wie die Zeit verfliegt. Eineinhalb Jahre alt sind nun etwa Mathilda und Karlotta. Die Zwillinge hat Theresa Pfanner (36) aus Bad Neuenahr in der Flutnacht weiter entfernt in einer Neuwieder Klinik geboren - während in Bad Neuenahr ihre Schwiegermutter, der Bruder der Zwillinge und weitere Familienmitglieder in Lebensgefahr gerieten. Sie können sich vor den reißenden Wassermassen schließlich ins obere Stockwerk der Nachbarn retten. „Ihnen waren schon Autos entgegengeschwommen“, erzählt Tobias Pfanner (35), Vater der Zwillinge, die im Haus der Familie gerade mit bunten Klötzchen und Tiermodellen Zoo spielen.