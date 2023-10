Darum heißt es „Halloween“ Flusspferd frisst am liebsten Halloween-Kürbisse mit einem Happs

Zu seinem Namen kam der Bulle nicht in erster Linie wegen seines Geburtstages, sondern deswegen, weil der Name von Zootieren innerhalb eines Jahres immer mit dem gleichen Buchstaben beginnt. Im Geburtsjahr des Flusspferdes war es „H“ - da lag es natürlich nahe, ihn „Halloween“ zu nennen, als er am 31. Oktober 2019 zur Welt kam, wie Deible berichtet.