Pilot war von NRW nach Frankreich unterwegs : 49-Jähriger stirbt bei Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz

Rettungskräfte stehen am Wrack des Propellerflugzeugs. Foto: dpa/Floian Blaes

Trier/Reinsfeld In Rheinland-Pfalz ist ein 49 Jahre alter Mann beim Absturz eines Kleinflugzeug ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Trier mitteilte, stürzte die zweimotorige Propellermaschine am Mittwochmittag bei Reinsfeld aus zunächst ungeklärter Ursache ab.

Der Pilot war demnach allein von Nordrhein-Westfalen nach Frankreich unterwegs.

Ein Zeuge meldete das Unglück über Notruf, mehrere weitere Zeugen beobachteten den Absturz und nahmen kurz zuvor einen lauten Knall wahr. An der Absturzstelle waren Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz. Angefordert wurde auch ein Spezialteam der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung im niedersächsischen Braunschweig. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, erklärte die Polizei.

(felt/AFP)