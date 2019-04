Unglück in Südhessen : Leichen nach Absturz von Propellerflugzeug geborgen

Nachdem er einen Strauß roter Rosen abgestellt hat, betet ein Mann (l) in der Nähe der Absturzstelle. Zwei Feuerwehrleute stehen neben ihm. Foto: dpa/Boris Roessler

Erzhausen/Moskau Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Hessen sind am Montag die drei Leichen geborgen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt sollen sie an diesem Dienstag obduziert werden.

Unter anderem soll die russische Geschäftsfrau Natalija Filjowa unter den Toten sein, wie die Fluggesellschaft S7, deren Miteigentümerin Filjowa ist, mitgeteilt hatte. Filjowa galt als eine der reichsten Frauen Russlands. Sie war russischen Medien zufolge mit ihrem Vater an Bord. Auch der Pilot starb. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erhofft sich von der gerichtsmedizinischen Untersuchung weitere Erkenntnisse.

Kriminaltechniker und Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vermaßen am Vormittag die Absturzstelle und fotografierten das Wrack. Sie will bis zum 25. Mai einen ersten Zwischenbericht vorlegen. Das Propellerflugzeug war am Sonntag bei Erzhausen zwischen Frankfurt/Main und Darmstadt abgestürzt. Wie es dazu kam, war weiterhin unklar.

Nach dem Absturz reisten auch Experten aus Moskau zur Unglücksstelle. Sie sollten noch am Montag dort eintreffen, um den deutschen Kollegen bei der Suche nach der Absturzursache zu helfen. Das sagte der stellvertretende Leiter des russischen Zwischenstaatlichen Luftverkehrskomitees (MAK), Sergej Sajko, der Agentur Tass in Moskau.

„Der Staat, dessen Flugzeug abgestürzt ist, ist immer an der Zusammensetzung der Untersuchungskommission beteiligt“, sagte Sajko. „Sollte es notwendig sein, sind wir bereit, beratend zu helfen und Hilfe zu leisten bei der Auswertung der Flugschreiber, sollten diese gefunden werden.“ Nach Darstellung des MAK in Moskau waren Flugschreiber bei dem abgestürzten Flugzeugtyp nicht zwingend vorgeschrieben. Es sei unklar, ob es in der Maschine einen Flugschreiber gegeben habe.

Die Maschine war nach Angaben aus Moskau im französischen Cannes gestartet. Sie stürzte am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf ein Spargelfeld in Erzhausen bei Darmstadt und brannte komplett aus, wie die Polizei mitgeteilt hatte.

Das Kleinflugzeug war eine einmotorige Propellermaschine vom US-amerikanischen Typ Epic E1000, die sowohl für den Instrumentenflug als auch für den Sichtflug ausgerüstet ist. Laut Deutscher Flugsicherung (DFS) hatte sie sich nach ihrem Instrumenten-Streckenflug aus Cannes aus der DFS-Kontrolle abgemeldet, um zum Landeanflug auf Sicht nach Egelsbach anzusetzen.

Der moderne Sechssitzer (ein Pilot und fünf Passagiere) verfügt über eine Druckkabine und kann auf einer Höhe von rund 10 000 Metern bis zu 600 Stundenkilometer schnell fliegen. Entwickelt wurde das Flugzeug von Epic Aircraft mit Sitz in Bend im US-Bundesstaat Oregon.

(zim/dpa)