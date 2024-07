Insgesamt acht Personen Klimaaktivisten protestieren am Stuttgarter Flughafen

Stuttgart · Aktivisten fordern mehr Klimaschutz. Am Flughafen in Stuttgart protestieren sie friedlich für ihr Anliegen. Was bedeutet das für den Flugbetrieb?

25.07.2024 , 13:30 Uhr

Mehrere Aktivisten haben zum Start der Sommerferien am Stuttgarter Flughafen mit Bannern für mehr Klimaschutz protestiert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Mehrere Aktivisten haben zum Start der Sommerferien am Stuttgarter Flughafen mit Bannern für mehr Klimaschutz protestiert. Sie seien im Terminal 1 und 3 auf erhöhte Position geklettert, teilte eine Airport-Sprecherin mit. Die Aktivisten kletterten eigenen Angaben zufolge unter anderem auf Ticketschalter. Der Flugbetrieb laufe laut Airport-Sprecherin aber normal und reibungslos weiter. Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn – Flugverkehr wieder freigegeben Letzte Generation Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn – Flugverkehr wieder freigegeben Nach Angaben der Polizei beteiligten sich insgesamt acht Personen an dem Protest. Sie hätten unter anderem Seifenblasen versprüht und ihre Forderungen über ein Megafon verbreitet. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Zu der Störaktion bekannte sich die Gruppe „Letzte Generation“. Man wolle ein Zeichen gegen den wachsenden Flugverkehr, die Klimastrategie des Flughafens und den fehlenden raschen Ausstiegsplan aus fossilen Energieträgern seitens der Bundesregierung setzen. Auf den Plakaten stand laut einer Mitteilung unter anderem „Umbuchen - Es brennt! Flüge reduzieren“. Am Stuttgarter Airport hatten bereits in der Vergangenheit Aktivisten in den Terminals friedlich protestiert. 140 Annulierungen – Flugverkehr in Frankfurt wieder aufgenommen Letzte Generation in Frankfurt 140 Annulierungen – Flugverkehr in Frankfurt wieder aufgenommen Auch am Frankfurter Flughafen legten Klima-Demonstranten mit einer Klebeaktion auf den Landebahnen den Betrieb für Stunden lahm. Erst am Mittwoch hatten Aktivisten etwa drei Stunden lang den Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt.

