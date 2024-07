Bruchlandung auf Stuttgarter Flughafen Pilot von Propellermaschine vergisst Fahrwerk auszufahren

Eine Bruchlandung einer Propellermaschine hat für Chaos auf dem Stuttgarter Flughafen gesorgt. Der 65-jährige Pilot der einmotorigen Maschine wollte am Mittwochabend auf dem Flughafen der baden-württembergischen Landeshauptstadt landen und bemerkte erst beim Aufsetzen, dass er das Fahrwerk der Maschine nicht ausgefahren hatte, wie die Polizei am Donnerstag in Reutlingen mitteilte.