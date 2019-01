Odyssee am Flughafen München: Taubstummes Paar findet nicht zueinander - dann hilft die Bundespolizei

München Am Flughafen München hat die Bundespolizei zwei taubstumme Menschen nach einer kleinen Odyssee wieder zusammengeführt. Es gab ein großes Happy End, nachdem es zuerst nicht so aussah.

So passiert in München am zweitgrößten deutschen Flughafen. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam am frühen Montagmorgen ein Mann aus Rumänien in München an. Er sollte von seiner Bekannten in Empfang genommen werden.