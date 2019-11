Am Flughafen Frankfurt : Zoll erwischt Oma mit Drogen-Bonbons im Handgepäck

Am Flughafen Frankfurt

Das Logo der deutschen Zollbehörde an einer Uniform. (Symbolfoto). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Frankfurt am Main Die 80-Jährige wollte mit Cocabonbons ins Flugzeug steigen. Die Süßigkeiten sind jedoch in Deutschland als Drogen klassifiziert. Wie die Beamten reagiert haben.

Mit verbotenen Süßigkeiten im Gepäck hat eine 80-Jährige von Frankfurt am Main nach Bolivien fliegen wollen: Im Handgepäck der Frau entdeckten Beamte diverse Cocabonbons, wie die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen am Donnerstag mitteilte. Da sie Bestandteile der Cocapflanze enthalten, fallen sie allerdings unter das Betäubungsmittelgesetz.