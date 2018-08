Flughafen Frankfurt temporar geräumt: Bundespolizei im Einsatz

Flugbetrieb wieder aufgenommen : Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen beendet

Eine Lufthansa-Maschine startet vom Flughafen Frankfurt (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt/Main Am Frankfurter Flughafen hat es am Mittag einen Einsatz der Bundespolizei gegeben. Teile der Abfertigungsgebäude des Terminals 1 waren temporär geräumt. Passagiere konnten in zwei Bereichen weder ein- noch aussteigen. Rund 50 Flüge sind gestrichen worden.

Die Bundespolizei hat ihren Einsatz am Flughafen in Frankfurt am Main abgeschlossen. "Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen", teilte die Bundespolizei am frühen Dienstagnachmittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie hatte Teile des Terminal eins geräumt, weil mindestens ein Passagier bei der Sicherheitskontrolle nicht komplett kontrolliert worden war.

Laut einem Sprecher handelte es sich womöglich um einen Vater mit einem Kind. Polizisten durchsuchten das betroffene Terminal des Flughafens. Ob sie die Passagiere fanden, war zunächst unklar.

"Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist", hatte Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen, der Deutschen Presse-Agentur zuvor mitgeteilt.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport wurde das Boarding gegen 11.30 Uhr eingestellt. Dem Unternehmen zufolge wurden bis etwa 13.30 Uhr 49 Flüge gestrichen, von rund 1500 geplanten Flugbewegungen an diesem Tag. "Wir haben in den Terminals zusätzliches Personal unterwegs, das Snacks und Getränke verteilt. Auch medizinische Dienste sind vor Ort", sagte ein Fraport-Sprecher.

Die Bundespolizei zog Absperrbänder auf und drängte die Fluggäste zurück in den vorderen Bereich der Halle. Passagiere wurden von den Gates zurück in die Halle gebracht. Augenzeugen zufolge herrschte keine Panik, aber großes Gedränge in den wetterbedingt heißen Hallen. Passagiere beklagten sich, dass sie sich nicht ausreichend informiert fühlen.

Die Lufthansa stoppte große Teile ihrer Abfertigung. In den Bereichen A und Z könnten Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Über Verspätungen und Flugausfälle könne man noch nichts sagen. Am Frankfurter Flughafen gibt es zudem ein zweites, von der Sperrung nicht betroffenes Terminal.

Der Krisenstab der Lufthansa buchte vorsorglich größere Hotelkapazitäten im Rhein-Main-Gebiet, um gestrandete Passagiere unterbringen zu können. In den Teilbereichen B und C seien die Gates weiterhin geöffnet, so dass dort auch Passagiere abgefertigt werden könnten, sagte einen Sprecherin. Auch ankommende Maschinen sollen in diese Bereiche umgeleitet werden, wenn dies möglich sei. Passagiere, die in Frankfurt umsteigen sollten, würden über andere Drehkreuze wie München, Zürich oder Wien geleitet.

Für die Passagierkontrollen im fraglichen Bereich ist die Fraport selbst und ihre Tochtergesellschaft FraSec zuständig. Über Details könne man noch nichts sagen, erklärte ein Fraport-Sprecher.

Am Münchner Flughafen hatte es erst vor kurzem einen ähnlichen Vorfall gegeben. Im Juli war dort ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben.

Vor fast genau zwei Jahren kam es ebenfalls am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zu einer ähnlichen Situation. Damals war eine Frau nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war. Von der Evakuierung des Terminals waren damals rund 5000 Passagiere betroffen.

(felt/hebu/mba/dpa/AFP)