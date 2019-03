Drogenkurier am Flughafen Frankfurt: Schmuggler versteckt 38 Kilogramm Kokain in Babynahrung

Frankfurt/Main Junior schmeckt’s nicht. Statt Milchpulver befand sich in 28 Dosen eines Reisenden am Frankfurter Flughafen eine andere weiße Substanz: Kokain. Der Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen

Insgesamt 38 Kilogramm Kokain hat der Zoll am Frankfurter Flughafen im Gepäck eines 50-Jährigen gefunden. Die Drogen waren in Blechdosen mit Babynahrung versteckt, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Der Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen.