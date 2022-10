Verdacht auf Brandstiftung : Feuer an Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Wismar

Rostock In Groß Strömkendorf (Mecklenburg-Vorpommern) ist ein Feuer an einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge ausgebrochen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Feuer an einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei in Rostock begann das Feuer am Mittwochabend an einer Außenwand eines Hotels in Groß Strömkendorf nordöstlich von Wismar, in der Nähe der Ostseeinsel Poel. Die Polizei ging nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus.