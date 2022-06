Zwei jüdische Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine fanden ihren Frieden in Berlin und zelebrierten ihre Liebe mit einer Heirat in einem Hotel am Ku' Damm. Die Bilder einer traditionellen Trauung in Bildern.

Familienangehörige und Freunde geleiten die Braut Elisabetha, die zukünftige Ehefrau von Gabriel Grigoriev, am 28. Juni 2022 im Verlauf einer traditionellen jüdischen Trauungszeremonie.