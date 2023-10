Neues Angebot zum Fahrplanwechsel FlixTrain fährt ab Dezember mehrere kleine Bahnhöfe an

Der Bahn-Wettbewerber FlixTrain weitet zum Fahrplanwechsel im Dezember sein Angebot im Fernverkehr aus. Angefahren werden ab dann vor allem zusätzliche kleinere Bahnhöfe wie Mülheim, Bensheim zwischen Frankfurt und Mannheim, Elsterwerda in Brandenburg sowie Müllheim in Baden-Württemberg, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. „FlixTrain ist außerdem zurück in vielen Städten, die zeitweise infrastrukturbedingt pausiert werden mussten.“ Dazu zählen Bremen, Offenbach, Mainz sowie Hanau und Wolfsburg, die ab dem Frühjahr 2024 wieder angeboten werden. Ab Sommer 2024 plant das Unternehmen zudem Taktverdichtungen auf ausgewählten Strecken.