Ein Toter, viele Verletzte in Leipzig : Polizei vermutet Sekundenschlaf des Flixbus-Fahrers als Unfallursache

Ein Toter, viele Verletzte in Leipzig

Leipzig Ein Reisebus mit mehr als 70 Insassen verunglückt auf der Autobahn. Es gibt etliche Verletzte und mindestens einen Toten. Die Polizei sucht nach der Unfallursache und hat einen Verdacht.

- Nach dem Busunglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig mit einer Toten und neun Schwerverletzten läuft die Suche nach der Unglücksursache. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Die Autobahnpolizei erklärte am Sonntagabend, die Polizei gehe nach ersten Ermittlungen davon aus, dass ein sogenannter Sekundenschlaf des Fahrers zu dem Unfall geführt habe. Diesen Verdacht wollte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen nicht bestätigen.