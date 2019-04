An Schule in Flensburg : 17-Jähriger räumt bei Polizei geplante Gewalttat ein

An Schule in Flensburg

Flensburg Der festgenommene Schüler, der eine Gewalttat an einer Flensburger Schule angedroht hatte, hat einräumt, eine Gewalttat geplant zu haben. Er ist nun in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Der am Mittwoch festgenommene Schüler, der eine Gewalttat an einer Flensburger Berufsschule angedroht hat, ist in eine psychiatrische Klinik für Kinder und Jugendliche eingewiesen worden. Der Jugendliche habe eingeräumt, dass er verantwortlich für die entsprechende Ankündigung in einem Internetchat war, wie die Polizei mitteilte. Der 17-jährige Deutsche führte demnach in seinem Rucksack mehrere Messer mit, die er nach eigenen Angaben gegen andere Menschen einsetzen wollte.