Fleischproduktion erneut gesunken Mehr Schweine importiert, aber weniger geschlachtet

Die Fleischproduktion in Deutschland ist im Jahr 2023 erneut deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, produzierten die gewerblichen Schlachtunternehmen im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen 6,8 Millionen Tonnen Fleisch. Das waren 4 Prozent oder 280.200 Tonnen weniger als im Vorjahr.