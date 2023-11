Delikatesse Waschbär Ein Fleischer aus Sachsen-Anhalt geht ungewöhnliche Wege

Im Schlachtraum von Michael Reiß zeigt sich ein ungewöhnliches Bild: An einem großen Fleischerhaken hängt ein erlegter Waschbär. Es ist Schlachttag für eine ganze Reihe der kleinen Raubtiere in der Wildererhütte in Kade. An dessen Ende landen Waschbärenbouletten und Waschbärenwürste in Reiß' Kühlkammer.