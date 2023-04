Wissen Sie noch? Als Pferdefleisch in aller Munde war

Die groß angelegte DNA-Untersuchung der EU brachte weiteres zutage: In rund 4,7 Prozent aller Proben war Pferdefleisch gefunden worden. Je nach Land variierte dieser Wert aber stark. So wurden die Behörden in Frankreich sogar in 13,3 Prozent der Fälle fündig. In Deutschland fielen hingegen immerhin 3,3 Prozent der Tests positiv aus, zumal hier mit 878 Analysen vergleichsweise stark kontrolliert worden war. In den 38 NRW-Betrieben konnte nur in zweien Pferdefleisch gefunden werden.