135 Hektar in Flammen Großer Waldbrand im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern – Dorf evakuiert

Am Dienstagmorgen will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Lübtheen ein Bild von der Lage machen. Am Montag waren bereits Umweltminister Till Backhaus (SPD) Innenminister Christian Pegel (SPD) eingetroffen. Landrat Stefan Sternberg (SPD) rief den Katastrophenfall für Lübtheen aus. Er sagte, man hoffe, dass die Panzerringstraße auf dem Truppenübungsplatz als Barriere für das Feuer halte. Die 30 Kilometer lange, vegetationslose Ringstraße, die den einstigen Truppenübungsplatz in Teilen umschließt, war nach einem ersten Großbrand dort 2019 verbreitert worden.