Hintergründe weiter unklar : Tote in Fischerhude - Verdächtiger stellt sich der Polizei

Update Fischerhude Nach dem Leichenfund im niedersächsischen Fischerhude hat sich der 64-jährige Tatverdächtige der Polizei gestellt. Ein Mann und eine Frau waren tot gefunden worden, eine weitere Frau schwer verletzt. Viele Details sind noch unklar.

Im Fall der zwei Toten in Fischerhude hat sich der 64-jährige Tatverdächtige am Mittwochmorgen der Polizei gestellt. Das teilten die Ermittler mit. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau in einem Wohnhaus in Fischerhude nahe Bremen getötet und eine 53-jährige Frau schwer verletzt zu haben. Augenzeugen berichteten von mehreren Schüssen. Die Ermittlungen der Mordkommission zum Geschehen und den Hintergründen der Tat dauerten laut Polizei an.