Hintergründe unklar : Polizeieinsatz in Fischerhude - zwei Tote

Fischerhude Im niedersächsischen Kreis Verden ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zwei Menschen sind tot. Die Details sind unklar. Die Bevölkerung war aufgerufen, das Gebiet zu umfahren.

Die Polizei hat bei einem stundenlangen Großeinsatz in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. „Das Haus ist gesichert.“ Ob beide Opfer eines Verbrechens wurden, blieb zunächst unklar. Eine weitere Frau sei in dem Haus durch einen bislang unbekannten Täter schwer verletzt worden.

Die Polizei war am Dienstag seit etwa 17.00 Uhr mit zahlreichen Streifenwagen in dem rund 3000 Einwohner zählenden Ort in Einsatz, der rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen liegt. Der Einsatz lief auch am späten Abend noch.