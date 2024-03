Fotos Elon Musk besucht die Tesla-Fabrik in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk hat die Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg besucht. Am Mittwochvormittag landete sein Privatjet am Hauptstadtflughafen BER. Von dort fuhr Musk in einer Wagenkolonne direkt weiter auf das Werksgelände.

Dort angekommen betrat er unter tosendem Applaus Tausender Mitarbeiter die Bühne und trug dabei seinen Sohn X Æ A-12 auf den Schultern.