„Ghostbusters“, „Heidi“, „Leben des Brian“ Deshalb dürfen an Karfreitag rund 700 Filme nicht im Kino gezeigt werden

Damit darf die Satire an Feiertagen wie Karfreitag nicht ohne weiteres gezeigt werden. Christen erinnern am Karfreitag an den Tod Jesu Christi am Kreuz. Der Tag wird auch „Stiller“ oder „Hoher Freitag“ genannt. In der katholischen Kirche ist er ein strenger Fasten- und Abstinenztag.