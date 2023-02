Nach Empfang bei Hessens Ministerpräsident Warum sich eine Karnevalsgesellschaft für ihre Figur „Mohr“ entschuldigt

Rhein und seine Frau Tanja Raab-Rhein hatten am Samstag im Schloss Biebrich Repräsentanten der hessischen Fastnachtsvereine empfangen. „Die Vereine entscheiden selbst, mit welchen Vereinsmitgliedern sie an dem Empfang teilnehmen“, hatte ein Sprecher der Staatskanzlei am Samstag gesagt.