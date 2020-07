Feueralarm im Cockpit : Ryanair-Flug aus Berlin muss in Griechenland notlanden

Passagierflugzeuge der Fluggesellschaft Ryanair (Symbolfoto). Foto: dpa/Virginie Lefour

Athen Das Flugzeug der Airline Ryanair musste in Thessaloniki eine Notlandung vornehmen. Mehr als 160 Menschen befanden sich in der Maschine. An Bord soll ein Feuer ausgebrochen sein.

Es habe einen Feueralarm gegeben, teilten die griechischen Behörden mit. Unter den 157 Passagieren befand sich nach Angaben des Zivilschutzes ein Baby. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Maschine befand sich auf dem Weg von Berlin nach Athen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurde sie nach einem Notruf über der Halkidiki-Halbinsel im Norden Griechenlands zum Flughafen Thessaloniki umgeleitet.

Wie die staatliche griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete, hatte die Besatzung einen Feueralarm im Cockpit gemeldet. Die Rettungskräfte in Thessaloniki mussten demnach jedoch nicht eingreifen.

