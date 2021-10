Zweites Windrad-Unglück in drei Tagen : Feuer zerstört Windrad-Gondel in Neuenkirchen

Neuenkirchen Erneut ist in Nordrhein-Westfalen ein Windrad kaputt gegangen. Diesmal zerstörte ein Feuer das Herzstück der Anlage: Den Maschinenraum, in dem ein Generator aus der Drehbewegung der Rotorblätter Strom erzeugt. Die Anlage war 19 Jahre alt.

Rund anderthalb Tage nach dem Einsturz eines großen Windrads in Haltern ist in Nordrhein-Westfalen erneut ein Windrad havariert. In dem auf einem Feld bei Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) stehenden Windrad brach am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der sogenannten Gondel ein Feuer aus. Es habe die Rotornabe im Bereich des Maschinenraums gebrannt, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle Steinfurt.