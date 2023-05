Nach Feuer in Flensburg Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Nach dem Feuer in einem Flensburger Mehrfamilienhaus am Donnerstag mit zwei Toten dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Ein Kind und ein Erwachsener kamen ums Leben. Neun weitere Menschen erlitten Verletzungen - einige waren aus dem Fenster gesprungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Noch ist unklar, wo und warum das folgenschwere Feuer in der Flensburger Neustadt kurz vor 17.00 Uhr ausbrach.