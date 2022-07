Feuer in Brandenburg : Großbrand im Kreis Elbe-Elster zerstört Wald und Vieh

Feuer in Brandenburg

In Brandenburg versuchen Feuerwehrleute Gebäude eines Ferkelzuchtbetriebes in der Region Falkenberg zu retten Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Falkenberg Ein Waldbrand in der Region Falkenberg breitet sich weiter aus. Drei Ortschaften wurden evakuiert. Sieben Feuerwehrleute erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. Auch Windkraftanlagen im Brandgebiet sind betroffen.

Ein großer Acker- und Waldbrand südlich von Rehfeld im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster hat sich nach Angaben des Landkreises auf einer Fläche von 800 Hektar ausgebreitet. „Dafür sorgten vor allem heftige Sturmböen, die die Löscharbeiten der Feuerwehrleute erheblich erschwerten und in Teilen sogar unmöglich machten“, hieß am späten Abend. Der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase schätzte die bislang verbrannte Fläche auf 300 bis 800 Hektar.

400 Einsatzkräften waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz, sieben Feuerwehrleute wurden verletzt, sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem brannte eine Schweinemastanlage in Kölsa-Siedlung ab, viele Tiere seien dabei verendet.

Das Feuer hatte sich am Montag von zunächst 10 Hektar am frühen Nachmittag innerhalb kürzester Zeit ausgebreitet. Der Brand sei als Großschadenslage eingestuft worden, der Kreis habe somit die Einsatzleitung übernommen. Wegen des Großbrands haben die Behörden im Landkreis Elbe-Elster die Evakuierung mehrerer Ortschaften angeordnet. Die zur Stadt Falkenberg/Elster gehörenden Ortschaften Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehfeld wurde evakuiert, betroffen waren demnach etwa 700 Einwohner.

Wieder ein heißer Tag in Deutschland - Brände in einigen Urlaubsländern

Zwischen 31 und 36 Grad Celsius : Wieder ein heißer Tag in Deutschland - Brände in einigen Urlaubsländern

Es brennt den Angaben zufolge in dem südbrandenburgischen Wald auch zwischen zahlreichen Windrädern. Mindestens eine Anlage stehe innerhalb der Brandfläche, andere Windkraftanlagen seien gefährdet, berichtete Haase. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar sei.

Unterdessen hat ein Waldbrand, der im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war nun auch Deutschland erreicht. Vom Gebiet des Prebischtores in Tschechien aus habe sich das Feuer mit großer Geschwindigkeit bis in den Nationalpark Sächsische Schweiz ausgebreitet, teilte das zuständige Landratsamt Pirna am Abend mit. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Katastrophenvoralarm aus.