Super-Schneckenjahr 2024 Gibt es bald mehr Igel wegen der Schneckenplage?

Fressen und Gefressen werden ist bekanntlich ein Naturgesetz. Näher betrachtet wird das in der Ökologie etwa mit dem Modell der Räuber-Beute-Beziehung. Diese Theorie geht davon aus, dass die Vorkommen von Räubern und Beutetieren gekoppelt sind. Ein reiches Angebot an Beute, also Nahrung, ermöglicht es den Räubern, viele Nachkommen großzuziehen, so dass auch die Räuberpopulation wächst. Weil Igel Schnecken fressen, müssten sie nach dieser Gleichung gerade ziemlich üppig futtern – und demnächst in größerer Zahl durch die Laubberge rascheln. Doch so einfach ist es nicht.