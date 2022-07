Fernverkehr​: Deutsche Bahn bietet Sonderkulanzregelung wegen Hitze an​

Deutsche Bahn bietet Sonderkulanzregelung wegen Hitze an

Berlin Bei den heißen Temperaturen kann auch das Zugfahren beschwerlich sein. Die Deutsche Bahn kommt den Kunden entgegen. Wer wegen der Sommerhitze auf seine Fahrt verzichten möchte, kann sein Ticket auch später nutzen.

Die Deutsche Bahn bietet dafür eine Sonderkulanzregelung an, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Montag mitteilte. Alle Fahrgäste, die am Dienstag oder Mittwoch ihre geplante Reise verschieben wollen, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich Mittwoch der Woche darauf (27. Juli) flexibel nutzen.