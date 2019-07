Essay : Erholen! Aber wie?

Abschalten ist selbst am schönsten Strand nicht immer einfach. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Essay Mit dem Start in den Urlaub wächst der Druck, sich entspannen zu müssen. Weil das nicht auf Knopfdruck funktioniert, werden die Ferien oft vollgestopft mit Programm. Dabei kann es erholsam sein, einfach mal nichts zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Endlich Urlaub! Und was nun? Strand oder Berge? Pommes oder Eisdiele? Hängematte oder Surfbrett? Immer mehr Menschen verspüren beim Start in die Ferien keine Glücksgefühle, sondern Entspannungszwang. Aus Sorge, die langersehnte Erholung könnte sich nicht einstellen, wird konsequent auf Programm gesetzt. Möglichst von früh bis spät. Sonnenaufgangs-Yoga, Stehpaddel-Kursus, Freestyle-Klettern, Mountainbiking, Sonnenuntergangs-Segeln. Zu irgendetwas muss die viele freie Zeit ja gut sein. Mancher Familienkalender im Ferienparadies füllt sich so schneller als daheim. Doch statt Erholung droht Erschöpfung: Pünktlich zum Arbeitsbeginn ist man wieder urlaubsreif.

Wir ertragen das Nichtstun nicht mehr, sagt der Wiener Neurobiologe Bernd Hufnagl. Auf einer Wiese liegen und Grashalm kauend den Wolken nachschauen, die Gedanken einfach mal treiben zu lassen, daran scheitern heute viele Menschen. Hufnagl hat an ein EKG angeschlossene Probanden in Experimenten aus dem Fenster sehen lassen und sie angewiesen, an etwas Nettes zu denken. Rund 90 Prozent zeigten eine Stressreaktion. Sich auf sich selbst einzulassen, sich seinen Sinneseindrücken hinzugeben oder ziellos herumzufantasieren, fällt Menschen zunehmend schwer. Eine Ursache dafür macht der Neurobiologe im Dauerfeuer der digitalen Welt aus, die den User auf permanenten Empfang konditioniert hat und verhindert, dass sich das Gehirn erholt. Und meist liegt das Handy auch in den Ferien in Griffweite.

Info Zu wenig Urlaub erhöht die Sterblichkeit Gesundheit Wer dauerhaft auf Ferien verzichtet, gefährdet seine Gesundheit. Eine Langzeitstudie der Universität Helsinki hat ergeben, das zu wenig Urlaub die Sterblichkeit erhöht. Wobei sich die Experten uneins sind darüber, ob mehrere kurze oder ein oder zwei längere Urlaube erholsamer sind. Eine Umfrage ergab, dass Berufstätige acht Wochen freie Zeit als ideale Balance zwischen Arbeits- und Berufsleben empfinden.



Umfrage Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hat im vergangenen Jahr knapp 1050 Bundesbürger nach der Qualität ihres Urlaubs gefragt. Vor allem Menschen zwischen 30 und 44 Jahren erholten sich nicht so gut – rund 17 Prozent gaben an, sich in den Ferien nicht entspannt zu haben. Gründe Nicht abschalten zu können, wurde insgesamt als häufigster Grund für fehlende Erholung genannt (40 Prozent). Rund 14 Prozent hatten Ärger mit der Familie, neun Prozent waren vom Urlaubsort oder der Unterbringung enttäuscht. Handy-Nutzung Jeder Achte gab an, dass er über Handy erreichbar sein musste. Nur jeder Vierte legte das Handy im Urlaub bewusst beiseite und verzichtete auch darauf, ins Internet zu gehen.

Möglicherweise steht dem Urlaubsglück aber auch eine zu hohe Erwartungshaltung im Weg. So kritisiert der französische Philosoph Alain de Botton („Die Kunst des Reisens“), dass sich Touristen in puncto Entspannung gern auf die Ferienprofis, also etwa auf Veranstalter und Hoteliers, verlassen – frei nach dem Motto: Die wissen schon, was sie tun. Außerdem vertrauen die Erholungsbedürftigen darauf, dass sich innerer Frieden und Harmonie auf dem Badetuch ganz von selbst einstellen. Das passiere aber nicht. Stattdessen müssten Urlauber vorab gründlich überlegen, wie und womit sie ihre Auszeit verbringen wollen. Auch ein Buddhist finde Momente innerer Ruhe und Gelassenheit nur, indem er Hunderte Stunden meditiere. Alles eine Frage der Übung also.

Erschwerend kommt hinzu, dass „la dolce vita“, das süße Leben respektive Nichtstun, selbst in Ferienzeiten mittlerweile gesellschaftlich verpönt ist. Ein Schläfchen in der Hängematte erzeugt bei vielen gleich ein schlechtes Gewissen oder wird als verlorene Zeit empfunden. Dabei haben verschiedene Studien gezeigt, dass sich Nichtstun positiv auf die Gesundheit auswirkt – der Blutdruck sinkt, die Durchblutung wird gefördert, der Energiehaushalt verbessert, das Immunsystem gestärkt. Zudem steigt nach Ruhephasen erwiesenermaßen die Kreativität – wer stundenlang vor sich hindöst, ist empfänglicher für Geistesblitze. Heißt: Auch der Arbeitgeber würde sich über Faulenzer freuen, solange sie dem Nichtstun nur im Urlaub frönen.

Demgegenüber steht die Erkenntnis, dass ereignisarm verbrachte Zeit in der Rückschau auf wenige Eindrücke zusammenschnurrt. Gefühlt erscheint der Urlaub kürzer, als er tatsächlich gewesen ist – dass Kinder Ferien als ewig lang empfinden, hängt auch damit zusammen, dass sie in dieser Zeit Neues, vieles sogar zum ersten Mal erleben. Das Gehirn speichert frische Erlebnisse anders ab. Ungefähr 20 Mal pro Minute bewertet es Eindrücke, ordnet sie ein, ob sie beispielsweise glücklich, traurig oder wütend machen. Bei zwei Wochen Urlaub kommen so rund 400.000 Momente zusammen – da ist es verständlich, dass vor allem Neues hängenbleibt.

Insofern hat es Sinn, in seiner Freizeit neue Dinge zu erlernen oder etwas zu tun, was man sich lange vorgenommen, aber nie umgesetzt hat. „Etwas aktiv zu unternehmen, bei dem man sich auch etwas herausfordert und etwas lernt, ist erholsam“, sagt Carmen Binnewies, Psychologie-Professorin an der Uni Münster, die unter anderem zu Erholung im Urlaub forscht. Dabei gehe es nicht um extreme Erfahrungen, sondern um Dinge mit einem „niedrigen Aktivitätsniveau“ wie eine Radtour oder ein Konzert, aber auch Beobachtungen etwa in der Natur. Das verlängere nicht nur die gefühlte Urlaubszeit, es verstärke auch den Erholungsfaktor.

Was bedeutet das nun für den Urlaub? Doch eher Action statt Abhängen? Die Antwort lautet salomonisch: Kommt drauf an. Grundsätzlich, erklärt Binnewies, sei es nicht so entscheidend, was man tut, sondern wie man die Aktivität erlebt. Was der eine als erholsam ansieht, empfindet der andere als stressig. „Urlaub ist dann am besten, wenn man damit zufrieden ist“, sagt Binnewies. Wichtig ist, was gefällt und womit man sich wohlfühlt. Und dass man die Erholung nicht aufs Spiel setzt, indem man bei erster Gelegenheit zum Telefon greift. Je weniger Kommunikationsmedien genutzt wurden, desto größer war die Erholung, fand Binnewies in einer Studie heraus. Dabei erwiesen sich arbeitsbezogene Kontakte als genauso störend wie private.

Wer sich wirklich erholen will, sollte sich schon vor dem Urlaub überlegen, wie dieser ablaufen soll, und mögliche Stressoren reduzieren. Dazu gehört laut Binnewies, auch vorher an die Zeit danach zu denken. „Wenn ich weiß, dass ich nach dem Urlaub viel Wäsche waschen, Einkaufen und andere Dinge außer der Reihe erledigen muss, wird klar, dass ich dafür vielleicht noch ein bis zwei Urlaubstage einplanen sollte.“