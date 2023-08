metoo-Berichterstattung Millionenstrafen für Medien? Was Ferdinand von Schirach übersieht

Werden alle diese Punkte, die auch im Pressekodex festgehalten sind, berücksichtigt, kann man im Nachhinein nicht von „unzutreffender Berichterstattung“ sprechen. Journalisten berichten, bewerten und beurteilen – sie urteilen aber nicht im juristischen Sinne. Deshalb schießt Schirach mit seiner Forderung, nur zu veröffentlichen, was Medien „sicher beweisen“ können, übers Ziel hinaus. In vielen Fällen von Verdachtsberichterstattung geht es nicht einmal um strafrechtlich relevantes, sondern um sozial oder moralisch verwerfliches Verhalten. Es geht darum, sich der „Wahrheit“ zu nähern. Da liegt es in der Natur der Sache, dass die am Ende auch ganz anders aussehen kann – oder Gerichte anders urteilen. Deshalb muss die Unschuldsvermutung in solchen Berichten deutlich werden.