Femizide in Deutschland : Große Studie zu Tötungen von Frauen startet

Femizide in Deutschland

Diese Kunstaktion fand 2020 zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in Potsdam statt. Foto: dpa/Soeren Stache

Tübingen/Hannover Bisher gibt es nur wenig Forschung zum Thema Frauenmorde. Ein Team von Wissenschaftlern will Feminizide jetzt aber drei Jahre lang untersuchen. Und hofft auf Erkenntnisse, die über Einzelfälle hinausgehen.

Eine großangelegte Studie will den Hintergründen von Frauenmorden - sogenannten Femiziden - in Deutschland auf den Grund gehen. Zu den Tatmotiven zählten männliches Besitzdenken, patriarchalische Frauenverachtung, sexuelle Frustration und genereller Frauenhass, teilte das Institut für Kriminologie der Universität Tübingen (IfK) am Freitag mit. Einzelfälle erregten zwar große mediale Aufmerksamkeit, allerdings fehlten umfassende Daten zu sogenannten Femiziden. Das dreijährige Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Partner ist das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN).