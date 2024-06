Fehmarnbelt-Tunnel Nur 7 Minuten Fahrt – Unterwasser-Tunnel soll Deutschland und Dänemark verbinden

Der dänische König Frederik X. hat das erste Segment des Fehmarnbelt-Tunnels eingeweiht. Der Monarch enthüllte vergangene Woche Montag eine Plakette an einem 217 Meter langen Betonelement, das später in einen Graben am Boden der Ostsee versenkt werden soll. Außerdem legte er eine Münze mit seinem Bildnis in eine Kapsel, in der die Erbauer der Betonelemente weitere Objekte hinterlegt haben.