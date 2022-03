Polizei Wien warnt : Betrügerische Anrufe vom „Federal Police Department“ – Berichte auch aus NRW

Düsseldorf Schon seit Anfang des Jahres gibt es im Netz Berichte über betrügerische Anrufe, bei denen sich angeblich die Polizei meldet. Die Polizei Wien warnt bereits, nun gibt es offenbar auch erste Fälle in NRW. Wir erklären, wie Sie reagieren sollten.

Unserer Redaktion wurden einige Fälle gemeldet, in denen Menschen auch in NRW solche Anrufe erhalten haben. Diese laufen demnach wohl immer ähnlich ab: Eine unbekannte Nummer ruft an. Nimmt man ab, ist eine offenbar vorher aufgezeichnete Ansage auf Englisch zu hören. Darin wird vorgegeben, es gebe verdächtige Aktivitäten in Zusammenhang mit dem eigenen Ausweisdokument, teilweise ist – wie etwa „Netzwelt“ berichtet – auch die Rede davon, dass der eigene Ausweis ungültig geworden sei.