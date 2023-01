Rodung für A66-Ausbau Polizei startet Räumung von Fechenheimer Wald bei Frankfurt am Main

Am Dienstag hatte das oberste hessische Verwaltungsgericht den Weg für eine Räumung des Fechenheimer Waldes freigemacht. Die Teilrodung des Waldstücks im Frankfurter Osten zur Fertigstellung der Autobahn A66 von Hanau nach Frankfurt am Main könne stattfinden, teilte der Hessische Verwaltungsgerichtshof am Dienstag in Kassel mit. Der 2. Senat lehnte damit einen Eilantrag der NaturFreunde Deutschlands gegen die Rodung ab. Der Verband hatte vorgebracht, die Teilrodung verstoße gegen den Artenschutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz.