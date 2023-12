Familientherapeutin gibt Tipps für Krisensituationen So vermeiden Sie Stress an den Weihnachtstagen

In der Küche zu stehen und still schweigend darüber zu schmollen, dass niemand mit anpackt, obwohl auch der Flur aufgeräumt werden will und noch gestaubsaugt werden sollte, ist schlecht, weil es beim Gegenüber hellseherische Fähigkeiten voraussetzt. Jung-Hoff kennt das: „Viele Jahre lang waren wir in unserer Familie mit 20 Leuten an Weihnachten zu Gast bei meiner Mutter. Die hat sich lange nicht getraut zu sagen, dass ihr das alles irgendwann zu viel wurde“, sagt die Therapeutin. Es kommt darauf an, wie Kommunikation gelernt wurde. Wer immer runterschluckt, findet schwer Lösungen. Sprechenden hingegen kann geholfen werden. „Später haben wir die Essensvorbereitung aufgeteilt, und jeder hat etwas mitgebracht. Schon war der Stress auf mehrere Schultern verteilt.“