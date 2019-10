Razzia in vier Bundesländern : Polizei geht gegen Schleuser-Clans vor

Trier Mitglieder eines Familienclans sollen Schleusungen mit Erfolgsgarantie angeboten haben. Polizisten machten mit einem Groß-Einsatz dem illegalen Geschäft jetzt ein Ende. Auch in NRW gab es Schauplätze.

Bei Razzien in vier Bundesländern - darunter NRW - hat die Polizei einen mutmaßlichen Schleuserclan einer libanesischen Familie zerschlagen. Als „Kopf der Bande“ verhafteten die Beamten am Donnerstag einen 54 Jahre alten Libanesen und ein weiteres Mitglied der Familie im Alter von 24 Jahren in Bitburg in der Eifel, teilte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt, Peter Fritzen, mit. Insgesamt werden acht Personen beschuldigt, seit Mitte 2018 syrische Flüchtlinge aus dem Libanon mit gefälschten Visa nach Deutschland und in die Niederlande geschleust zu haben.