Tengelmann-Streit : Familie will Haub doch für tot erklären lassen

Familie will Haub doch für tot erklären lassen

Düsseldorf Überraschende Wende im Streit ums Tengelmann-Erbe: Frau und Kinder des seit 2018 vermissten früheren Konzernchefs Karl-Erivan Haub geben ihren Widerstand gegen eine Todeserklärung auf.

Im Fall des seit fast drei Jahren vermissten früheren Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub gibt es eine Überraschung: Die Ehefrau Katrin Haub und die beiden Kinder des Ehepaares, die sich bisher dagegen gewehrt hatten, den verschollenen Manager für tot erklären zu lassen, sind dem Verfahren auf Todeserklärung beim Kölner Amtsgericht beigetreten. Dies bestätigte unserer Redaktion am Dienstag ein Sprecher des Gerichts. Sie sind damit wie Christian Haub, der Bruder und derzeitige Konzernchef, sowie zwei Einzelgesellschaften der Gruppe als Antragsteller geführt.

Welche Konsequenzen diese Wende für den Fortgang der Dinge hat, ist derzeit noch offen. Die Verfahrensbeteiligten wollten sich am Dienstag nicht zum aktuellen Stand äußern. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass die Kontrahenten Christian Haub auf der einen sowie Frau und Kinder des Vermissten auf der anderen Seite sich auch schnell darauf verständigen könnten, was nach einer offiziellen Todeserklärung mit den Anteilen Karl-Erivan Haubs geschehen soll.

Auf jeden Fall würde eine solche Erklärung des Gerichts den Erbfall auslösen, was wiederum für die Kinder Haubs nach derzeitigem Stand mehrere Hundert Millionen Euro Erbschaftssteuer zur Folge hätte. Wer wie viel von dieser Belastung tragen soll, ob und wie sich das Unternehmen beteiligen könnte, ob Karl-Erivan Haubs Familienstamm aus dem Konzern ausscheidet und wann das der Fall sein könnte, ist seither unklar. Für all diese Fragen gab es bisher keine einvernehmliche Lösung. Christian Haub hat für die Anteile seines verschollenen Bruders nach früheren Angaben 1,1 Milliarden Euro geboten, was die Gegenseite seinerzeit nicht akzeptieren wollte. Zwischen den Vorstellungen beider Seiten über einen angemessenen Kaufpreis lagen seinerzeit angeblich mehrere hundert Millionen Euro.