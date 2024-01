Eskalierter Sorgerechtsstreit Block-Kinder wieder in Obhut des Vaters

Im Sorgerechtsstreit um Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block sind diese wieder in die Obhut ihres Vaters gegeben worden. Das Hanseatische Oberlandesgericht habe am Freitag eine einstweilige Anordnung erlassen und darin die Mutter zur Herausgabe der Kinder an den Vater verpflichtet, erklärte ein Gerichtssprecher in Hamburg. Dem war den Angaben zufolge ein Antrag des Vaters vorausgegangen.