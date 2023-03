A9 bei Leipzig Falschfahrerin fährt während Kontrolle mit Polizeiauto davon

Die Frau war den Beamten Mittwochmorgen schon eine Stunde zuvor am Rastplatz Kapellenberg aufgefallen, weil sie auf der A9 in Richtung München zu schnell war, und wurde von ihnen kontrolliert, als sie einen Abschnitt mit 140 Kilometern pro Stunde durchfuhr, in dem nur 80 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Sowohl ein Drogentest als auch ein Atemalkoholtest verliefen negativ.