Neue Vorwürfe im Fall Relotius : „Spiegel“-Reporter soll Leser zu Spenden auf Privatkonto aufgerufen haben

Das „Spiegel“-Haus in Hamburg (Archiv). Foto: AFP/JOHANNES EISELE

Hamburg Die Vorwürfe gegen den „Spiegel“-Reporter Claas Relotius weiten sich aus. Nun stehen gegen ihn auch strafrechtliche Ermittlungen wegen der Veruntreuung von Spendengeldern im Raum.

Wie „Spiegel Online“ am Wochenende berichtete, soll Relotius von seinem privaten E-Mail-Konto Lesern Spendenaufrufe geschickt haben, um angeblich Waisenkindern in der Türkei zu helfen. Das hätten Leser dem Magazin mitgeteilt. Das Geld sollte demnach auf Relotius' Privatkonto überwiesen werden.

„Wie viele Spender sich auf diesen Aufruf meldeten, wieviel Geld schließlich zusammenkam und was mit diesem Geld passierte, ist derzeit noch nicht klar“, heißt es auf „Spiegel online“. Der Redaktion sei von der Spendensammlung nichts bekannt gewesen. Alle gesammelten Informationen würden der Staatsanwaltschaft „im Rahmen einer Strafanzeige“ zur Verfügung gestellt.

Der Spendenaufruf stehe im Zusammenhang mit dem Relotius-Beitrag „Königskinder“ über ein vermeintliches syrisches Geschwisterpaar, das in der Türkei auf der Straße lebe. Der Beitrag über die mutmaßlichen Waisenkinder war am 9. Juli 2016 im „Spiegel“ erschienen. Dessen Richtigkeit werde inzwischen wie bei vielen anderen Texten von Claas Relotius in Zweifel gezogen, hieß es.

Der „Spiegel“ hatte am vergangenen Mittwoch offengelegt, dass der bisherige Redakteur Relotius im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert hat. Er habe die Fälschungen nach internen Nachforschungen zugegeben und das Haus verlassen. Relotius habe Charaktere, Zitate und Begebenheiten erfunden oder die Biografien von realen Protagonisten verfälscht. Relotius schrieb für den Verlag seit 2011 knapp 60 Texte und arbeitete auch für andere Medien.

Der designierte „Spiegel“-Chefredakteur Steffen Klusmann schrieb am Wochenende an die Leser: „Wir als Macher des 'Spiegel' müssen einräumen, dass wir in einem erheblichen Ausmaß versagt haben.“ Relotius sei es gelungen, sämtliche im Haus üblichen Sicherungsmechanismen zu umgehen und außer Kraft zu setzen. „Signale und Hinweise, die uns hätten stutzig machen können“, seien nie an einer Stelle gebündelt worden.



Wahrheit verfälscht : Claas Relotius gibt Weseler Journalistenpreis zurück

zurück

weiter

So habe Relotius die Übersetzer bei verschiedenen seiner Geschichten gebeten, lieber nichts ins Englische zu übersetzen für das internationale Angebot. Wieder an anderer Stelle habe er die Fotokollegen gebeten, ein bestimmtes Foto nicht auf die Website zu stellen, schreibt Klusmann: „Stets hatte er sehr plausible Argumente für sein Ansinnen.“ Und das Haus sei groß, „da kriegen Vorgesetzte natürlich nicht immer alles mit“.

Wie „Zeit Online“ am Wochenende berichtete, hätte Relotius früher gestoppt werden können, wenn seine Vorgesetzten auf hausinterne Einwände gehört hätten. So seien Redakteuren von „Spiegel TV“ im ersten Halbjahr 2017 massive Widersprüche in einer Reportage von Relotius aus dem Nordirak aufgefallen. Die Fernsehkollegen hätten ihre Rechercheergebnisse ohne Folgen bei Relotius' Vorgesetzten vorgetragen.

Unterdessen warf der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dem Magazin einen anti-amerikanischen Kurs vor, der den Betrug von Relotius begünstigt habe. „Es ist eindeutig, dass wir Opfer einer Kampagne institutioneller Voreingenommenheit wurden“, schrieb Grenell an die Chefredaktion in einem auf Freitag datierten Brief, den der „Spiegel“ öffentlich machte. Der stellvertretende Chefredakteur Dirk Kurbjuweit erwiderte: „Wir entschuldigen uns bei allen amerikanischen Bürgern“, die durch die Reportagen von Relotius beleidigt und verunglimpft worden seien. Den Vorwurf der Voreingenommenheit wies er jedoch zurück.

Mehrere der teils gefälschten Relotius-Reportagen ließen US-Bürger und die Politik des US-Präsidenten Donald Trump in schlechtem Licht erscheinen. Aufgeflogen war der Reporter, weil er über eine US-Bürgermiliz an der Grenze zu Mexiko berichtet hatte, in seinem Text zitierte Gesprächspartner aber nie getroffen hatte.

Botschafter Grenell schrieb, die anti-amerikanische Berichterstattung des „Spiegels“ habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen und „diese Tendenz“ sei „ins Uferlose“ gestiegen, seitdem Donald Trump im Amt sei. Kurbjuweit entgegnete in seinem ebenfalls vom „Spiegel“ am Freitag online veröffentlichten Antwortbrief: „Wenn wir den amerikanischen Präsidenten kritisieren, ist das nicht Anti-Amerikanismus, sondern Kritik an der Politik des Mannes im Weißen Haus. Anti-Amerikanismus ist mir zutiefst fremd und mir ist absolut bewusst, was Deutschland den USA zu verdanken hat: sehr viel.“

(hebu/epd/AFP)