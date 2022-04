21 Jahre nach Verschwinden : Peggy in Oberfranken beigesetzt

Lichtenberg Im Mai 2001 verschwand die neunjährige Peggy nach der Schule im oberfränkischen Lichtenberg. Erst 15 Jahre später wurde ihre Leiche gefunden. Nun wurden die sterblichen Überreste des Mädchens bestattet. Ein Täter ist bis heute nicht überführt.

Knapp 21 Jahre nach ihrem Verschwinden sind die sterblichen Überreste der getöteten Peggy aus Lichtenberg in Bayern beigesetzt worden. Wie die Anwältin Ramona Hoyer im Auftrag der Familie am Montag mitteilte, fand die Bestattung am 6. April an einem geheimen Ort statt. „Wir wünschen uns, dass Ruhe einkehrt und uns der Raum zum Trauern gegeben wird“, heißt es in der Erklärung von Peggys Mutter und der Familie.