Fall Monika Frischholz : Ermittler graben an anderem Ort erneut nach Spuren im Vermisstenfall

Flossenbürg Gut vier Jahrzehnte ist es her, dass die Schülerin Monika Frischholz in Bayern spurlos verschwand. Jetzt sind die Ermittler wieder auf der Suche nach ihr - und haben bei Grabungen eine neue Stelle im Visier, bis jetzt aber ohne Erfolg.

Bei erneuten Grabungen auf der Suche nach der seit gut vier Jahrzehnten vermissten Monika Frischholz in der Oberpfalz haben Ermittler mutmaßliche Tierknochen und Stofffetzen entdeckt. Es sei am Montag aber nichts gefunden worden, was „auf den ersten Blick“ in Zusammenhang mit dem Verschwinden der Schülerin stehen könnte, sagte ein Polizeisprecher.