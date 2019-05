Fall Maria H. aus Freiburg : Prozess gegen 58-jährigen Begleiter aus Blomberg beginnt

Freiburg Im Fall der jahrelang verschwundenen Maria H. aus Freiburg hat der Prozess gegen den 58-Jährigen aus Blomberg begonnen. Der Mann war jahrelang mit der 40 Jahre jüngeren Maria untergetaucht. Ihm werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Im Fall der jahrelang verschwundenen Maria aus Freiburg hat der Prozess gegen den Begleiter des Mädchens begonnen. Dem 58 Jahre alten Deutschen aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Er habe das Mädchen kontrolliert, ihm Kontakte zu anderen verboten und es in 108 Fällen sexuell missbraucht, sagte Staatsanwältin Nikola Novak zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Mittwoch.