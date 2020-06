Mandat niedergelegt : Verdächtiger im Fall Maddie bekommt neue Anwälte

Bielefeld/Braunschweig Die Verteidiger des im Fall Maddie Mordverdächtigen haben ihr Mandat niedergelegt. Eine Begründung für die Rückgabe des Mandats wollten sie am Mittwoch auf Nachfrage nicht abgeben.

Die bisherigen Anwälte des Hauptverdächtigen waren nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche von dem 43-jährigen Beschuldigten mit der Verteidigung beauftragt worden. Der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestrafte Deutsche sitzt derzeit in Kiel eine Haftstrafe in einem anderen Fall ab. Am vergangenen Mittwoch hatten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekanntgegeben, dass der 43-Jährige in dem Fall Maddie unter Mordverdacht steht.