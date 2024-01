Journalist Hubert Seipel Fall des Putin-Biografen – Untersuchung sieht Mängel beim NDR

Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender NDR hatte die Untersuchung bei Ex-„Spiegel“-Chefredakteur Steffen Klusmann im November 2023 angefragt, nachdem „Der Spiegel“ und das ZDF von Zahlungen aus Russland in Höhe von Hunderttausenden Euro an den Journalisten berichtet hatten, die für Buchprojekte gedacht gewesen sein sollen. Seipel bestätigte gegenüber mehreren Medien, Zahlungen erhalten zu haben, zuletzt in einem Gespräch der „Zeit“. Eine dpa-Anfrage blieb seit Bekanntwerden der Vorwürfe unbeantwortet.