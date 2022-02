Vorschlag des Verkehrsausschusses : Fahrschulverbände kritisieren Pläne für Online-Theorieunterricht

Berlin Der Verkehrsausschuss hat dafür plädiert, Online-Unterricht in Fahrschulen auch nach der Pandemie beizubehalten. Kritik gibt es dafür von den Fahrschulen selbst. Die haben mit dem Distanzunterricht nicht nur gute Erfahrungen gemacht.

Mehrere Fahrschulverbände warnen davor, Online-Theoriestunden als grundsätzliche Alternative zum Präsenzunterricht in den Fahrschulen zuzulassen. Die Erfahrungen aus dem Lockdown hätten gezeigt, dass sich die Fahrschüler während des Distanzunterrichts kaum in Diskussionen zur Verkehrssicherheit einbrächten, häufig abgelenkt seien und eher passiv am Unterricht teilnähmen, teilte der Vorsitzende der Bundesvereinigung für Fahrlehrerverbände (BVF), Jürgen Kopp, am Dienstag mit. „Das wiederum hat große Auswirkungen auf den Lerneffekt und auf die Einstellungen zur Verkehrssicherheit.“