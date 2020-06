"Fahrradgate" in Sachsen : Staatsanwalt führt 67 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten

Dresden Ein florierender Fahrradhandel aus der Asservatenkammer heraus? Im Skandal um mutmaßlich von einer Polizistin weiterverkaufte beschlagnahmte Fahrräder ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden jetzt gegen 67 Polizeibeamte.

Eine Polizistin der Polizeidirektion Leipzig soll seit 2015 eine Vielzahl an Fahrrädern aus dem Asservatenbestand der Polizei illegal an Behördenmitarbeiter verkauft haben. Mittlerweile gibt es neben den strafrechtlichen Ermittlungen auch Disziplinarverfahren gegen insgesamt 15 Polizisten. In dem als "Fahrradgate" bezeichneten Skandal war auch der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) wegen seiner Informationspolitik in Kritik geraten.