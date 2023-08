Prozess in Köln Mutmaßliche Bande soll E-Bikes im Wert von 144.000 Euro gestohlen haben

Hochwertige E-Bikes, Pedelecs und E-Roller: darauf sollen es drei junge Männer aus Brühl abgesehen haben, die nun vor dem Landgericht Köln angeklagt sind. Die 17-, 21-, und 22-Jährigen sollen in 44 Fällen Beute im Wert von 144.218,13 Euro gemacht haben. Dabei sollen sie gemeinschaftlich agierend als Bande vorgegangen sein und Jugendliche für die Diebeszüge eingesetzt haben. Diese Jugendlichen sollen mit geringen Bargeldbeträgen und Drogen bezahlt worden sein, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heißt. Ihre Handlanger hätten die mutmaßlichen Strippenzieher demnach als „Soldaten“ bezeichnet. Laut Anklageschrift haben sie Druck auf die Jugendlichen ausgeübt und sie in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt.